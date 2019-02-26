32 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 32 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Güncellenme 26 Şubat 2019 15:10

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında, daha önceden gözaltına alınan TSK’daki personelle; molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin verdikleri ifadeleri doğrultusunda 15'i muvazzaf, 50 asker hakkında yakalama kararı verildi.

32 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı

Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak' suçlaması yöneltilen şüphelilerin yakalanması için 32 ilde bugün sabah eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonla ilgili gözaltıların olduğu öğrenilirken, operasyonun sürdüğü belirtildi.