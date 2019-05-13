31 Mart'ın kilit partisi 23 Haziran'da kimi destekleyecek?

Son seçimlerin kilit partisi konumunda olan HDP'nin 23 Haziran'da tekrar İmamoğlu'nu destekleyip desteklemeyeceği merak konusu oldu.

Güncellenme 13 Mayıs 2019 13:21

31 Mart yerel seçimlerinde kilit parti konumunda olan HDP’nin 23 Haziran seçimlerinde kimi destekleyeceği merak konusu oldu. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

“Bahçeli bile fikrini beyan etti”

HDP'nin İstanbul seçimlerindeki tavrının henüz netleşmediğini belirten Oruç, parti kurullarındaki tartışmaların tamamlanmasından sonra kamuoyuna açıklama yapılacağını belirtti.

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Oluç, “Öcalan, avukatlarıyla ve ailesiyle görüşebilir' cümlesini kurmak sizin açınızdan bu kadar zor mu? Sayın Bahçeli bile fikrini beyan etti. Siz muhalefet partisisiniz. İktidarın hukuk dışı uygulamalarına çifte standart uygulayamazsınız” dedi.

İmamoğlu’nu destekleyecekler mi?

Oluç, partisinin 23 Haziran’da Ekrem İmamoğlu’nu destekleyip desteklemeyeceğine dair soruya ise, "HDP'nin kurulları var. Bu kurullar demokratik tartışma geleneğine uygun kurullardır. Toplanıp karar alırlar. MYK toplandı. PM de toplandı. Henüz süreç tamamlanmadı. Tartışmalar bittikten sonra açık bir şekilde topluma deklare edilecektir. "Kürt vekillerle, Türk vekiller anlaşamadı" diye bir haber gördüm. Kendi içimizde böyle bir ayrım yok. Gülüp geçiyoruz bu tür haberlere" yanıtını verdi.