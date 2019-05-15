31 Mart seçimleri hakkında flaş gelişme!

Maltepe, Kadıköy, Ataşehir'deki sandık usulsüzlüğü gerekçesi ile başlatılan soruşturmalar üç ana dosyada birleştirildi.

Güncellenme 15 Mayıs 2019 13:35

Maltepe, Kadıköy, Ataşehir'de sandıkta usulsüzlük olduğu gerekçesi ile başlatılan soruşturmalar üç ana dosyada birleştirildi. Soruşturma kapsamında, bütün sandıklardaki oyların sayımı ve sisteme girişinde usulsüzlük yapılıp yapılmadığı, sandık görevlilerinin yasal şartları taşıyıp taşımadığı araştırılıyor.

Üç ana dosyada birleştirildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimde usulsüzlük yapıldığına ilişkin yürüttüğü çok sayıda soruşturmayı, "Kadıköy soruşturması", "Maltepe soruşturması" ve "Ataşehir soruşturması" adı altında üç ayrı soruşturmada birleştirdi.

Belgeler 26 klasör halinde başsavcılığa gönderildi

Bu üç ilçedeki tüm sandıklarda görevli personelin kimlik bilgilerini isteyen başsavcılık, oyların sayımı, birleştirme tutanakları ve sisteme girişinde usulsüzlük yapılıp yapılmadığının tespiti için çalışma başlattı. Bu amaçla üç ilçenin seçim kurullarından istenen bilgi ve belgeler 26 klasör halinde başsavcılığa gönderildi.