Bakan Fakıbaba, Adıyaman'a yaptığı ziyaret sırasında 300 koyun projesinden sonra sırada 1 milyon düve projesinin olduğunu belirtti.

Güncellenme 10 Mart 2018 14:52

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Adıyaman'da bir dizi temaslarda bulundu.

Ziyaret öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Fakıbaba, Adıyaman'da olmaktan mutluluk duyduğunu, buranın bir kardeşlik şehri olduğunu, Adıyaman'ın bölgenin örnek şehirlerinden olduğunu, bölge halkını çok sevdiğini belirtti. Fakıbaba, "Problem yaratan değil, problemleri çözen hükümetin bakanlığı olarak karşınızdayım. Adıyamanlılar ile el ele vererek problemleri çözeceğimize inanıyorum. Çok şükür ki Adıyaman'da büyük problem yok. Ben Adıyamanlılarla gurur duyuyorum. Elimden gelen her türlü desteği vereceğim" dedi.

Esnafla çay içti

Adıyaman esnafının derdini dinleyen Bakan Fakıbaba, bu kapsamda bir çay ocağına oturup esnafla birlikte çay içti ve burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni proje sinyali

Fakıbaba, bütün projelerin toplanacağını, toplanan bu projelerin değerlendirileceğini, kırsal kalkınma projeleri kapsamında geçen yıldan bu yana çok güzel projeler yapıldığını, bu yıl da yenileri için start verileceğini belirtti.

300 koyundan sonra 1 milyon inek geliyor

300 koyun projesiyle ilgili konuşan Fakıbaba, proje kapsamında koyun dağıtımına Nisan itibarıyla başlanacağını, ayrıca bir milyon düve temin projesinin hayat geçirileceğini kaydetti.

Düve: Doğum yapmamış dişi ineklere düve deniyor.

Çiğ köfte tartışması

Basın mensuplarından birinin "Çiğ köfte Adıyaman'ın mı yoksa Şanlıurfa'nın mı?" sorusuna cevap veren Bakan Fakıbaba, bunun çok zor bir soru olduğunu, Çiğ köftenin yapılan eve ve kişiye bağlı olduğunu, eşinin çiğ köfteyi iyi yaptığını, o zaman Çiğ köftenin Şanlıurfa'nın olduğunu düşündüğünü, Adıyaman'ın Çiğ köfteyi bir marka haline getirmesini kutladığını, Adıyaman'da çiğ köftenin çok güzel yapıldığını ve çiğ köfte iyi yapanındır açıklamalarında bulundu.