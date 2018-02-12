300 koyun projesinde yeni gelişme!

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, geçtiğimiz günlerde yaptığı köyüne dönen çiftçiye 300 koyun verileceğine dair açıklamalarına netlik kazandırdı.

Güncellenme 12 Şubat 2018 16:54

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, köyüne dönene 300 koyun ve sigorta açıklamasına açıklık getirdi.

"Allah bu ülkeden bizi ayırmasın"

Bu ülke ve Şehitlerin ruhu için çok çalışılması gerektiğini belirten Fakıbaba, "Allah bu ülkeden bizi ayırmasın. Vatanımız için canımızı vermeye hepimiz hazırız. Milli bir mücadele bu aynı zamanda" dedi.

300 koyun, 300 yavru yapacak

Köylerden kentlere yaşanan göçü durdurmak istediklerini söyleyen Fakıbaba, önce hanımefendiler köyde tutulmalı eğer onlar kalırsa eşinin de çocuğunun da köyden kente göç etmeyeceğini, bu proje ile asgari ücret, yem desteği ve sigorta desteği verileceğini, bütün hayvanların veterinerlere zimmetleneceğini, bir sonraki yıl 300 koyunun 300 yavru yapacağını, 15 ay sonra hesap yapılacağını söyledi.

Çiftçiye 30 bin TL kalıyor

Fakıbaba, bakanlığın sağladığı desteğin tutarının verileceğini, doğan yavruların alınıp kalan paranın çiftçiye ödeneceğini, bütün masraflar çıktığında üreticiye en kötü 30 bin TL kaldığını, bu projenin çok önemli olduğunu, böylece ülkemizin hayvan varlığının artırılacağını belirtti.

Küçük işletmeye iyi haber

Orta ve küçük işletmelere çok önem verildiğini belirten Fakıbaba, "Orta ve küçük işletmelere çok önem veriyoruz. Beraber irtibat halinde olacağız. 30 bin liralık kredi alacak birisi 3 bin liraya proje yaptırıyor. Sonra desteği alamıyor, o 3 bin lira da gidiyor. Ne için yola çıkıyor, ne oluyor? Biz, bu projeleri yapamayacak durumda mıyız? Bundan sonra o projeler bizim tarafımızdan yapılacak. Büyük projeler olacaksa ona bir şey diyemem ama çok basit projelerde vatandaşımızın yanında olacağız. Aracı maracı olmayacak artık. Bir suistimal varsa gereği yapılır" dedi.