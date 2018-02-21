TİGEM tarafından imzalanacak sözleşme kapsamında çiftçilere satılacak 300 koyun için başvurular başladı.

Güncellenme 21 Şubat 2018 11:53

TİGEM, koyun sayısının artmaması ve et üretiminin olumsuz etkilenmesinden dolayı Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi'yle sözleşmeli üretim modeli geliştirildi.

Hedef koyun varlığını artırmak

Bu proje ile boş kalan tarım alanlarını üretime kazandırmak, koyun barınaklarının tam olarak kullanımını sağlamak, ülkedeki koyun varlığını artırmak, kırsalda hayvancılık yapanları sosyal güvenceye kavuşturmak hedefleniyor.

300 koyun ücreti karşılığında çiftçiye verilecek

Ziraat Bankası araclığıyla üreticilerle imzalanacak anlaşma ile 300 kadar koyun ücreti karşılığında çiftçiye verilecek. Bakım, beslenme ve hayvan sağlığı masrafları için avans da verilecek. Doğacak kuzuların alımı garanti edilecek ve alım fiyatları önceden belli olacak. Söz konusu hayvanların alımı için başvurular, TİGEM'in internet sitesinden (www.tigem.gov.tr) alınmaya başlandı.

Çiftçiye avans verilecek

Üretim boyunca, çiftçiye bakım ücreti ve sigorta bedeli avans olarak verilecek. Sözleşme imzalanacak çiftçilere kendi işletmelerinde TİGEM tarafından eğitim imkanı sağlanacak. Sütten kesilen kuzular hemen alınacak ve masraflar düşürülerek hak ediş üreticiye ödenecek. Üretilen süt ve koyun tüyleri çiftçirlerin olacak. Üreticilerin bu hayvanlar için yaptıracağı TARSİM sigortası da ücretsiz olacak ve Bakanlık tarafından desteklenecek.

300 koyun ile başlayan projeyle 500 bin baş anaç küçükbaş hayvan temin edilmesi planlanıyor.

Proje 8. yılını doldurunca dişi koyun sayısının toplam beş milyona ulaşması ve yaklaşık 3 milyon 250 bin baş erkek kesimiyle 52 bin 300 ton et üretimi hedefleniyor.

Üreticide aranacak kriterler

Üreticilerde aracak kritlerler ise şu şekilde: üretim yapılacak yerin mera alanı, kaba yem üretebilirliği, hayvanların varlığı, cinsiyet ve yaşları, hayvan barınağı olması, halen hayvancılık yapıyor olması.