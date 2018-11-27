300 bin TL ödüllü terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı bugün gerçekleştirilen operasyonda öldürülen iki teröristten birinin, 300 bin TL ödüllü 'Zinar Amed' olduğu belirtildi.

Güncellenme 27 Kasım 2018 19:01

İçişleri Bakanlığı; Muş Malazgirt’in Tatargazi Köyü'nde bugün yapılan operasyonda ölü olarak ele geçirilen PKK terör örgütü mensubu, iki teröristten birinin, 300 bin TL ödülle ‘Gri Kategori’ de aranan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu 'Zinar Amed' kod adlı Ali Akbaş olduğunu açıkladı.

2 terörist ölü olarak ele geçirildi

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muş Malazgirt’te PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 2 teröristin ölü ele geçirildiği bildirildi.

300 bin TL ödüllü terörist

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin ‘Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle ‘Gri Kategori’de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu 'Zinar Amed' kod adlı Ali Akbaş olduğu bildirildi.

Ele geçirilen mühimmat

Teröristlerle birlikte, 1 adet M-16, 1 adet kalaşnikov marka tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiği de kaydedildi.