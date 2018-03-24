3 yaşındaki çocuğuna içki içirdi!

Küçük çocuklarına içki içirip sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşan aile hakkında inceleme başlatıldı.

Güncellenme 24 Mart 2018 10:36

Aydın'da ikamet eden Ali ve Hatice K. çiftleri küçük çocuklarına hem alkol içirdi hem de bunu sosyal medyadan paylaştı. Fotoğrafları görenler ise dehşete düştü. Henüz 2-3 yaşlarında olan oğullarının bira şişeleri ile fotoğraflarını paylaşan aile "Oğlumuzla içelim dedik" notunu düştü.

Birçok sosyal medya kullanıcı hesabından bu fotoğrafları paylaşarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın devreye girmesini istedi.

Bakanlık inceleme başlattı

Tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından yapılan paylaşımlar silindi, hesap kapatıldı. Konuyla ilgili konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri, Bakanlığın Aydın İl Müdürlüğü personelince olayın gerekli incelemelerin başlatıldığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.