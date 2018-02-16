3 milyon kilo domuz etini kim yedi?

CHP Milletvekili Turabi Kayan, Meclis gündemine skandal bir iddiayı taşıdı.

Güncellenme 16 Şubat 2018 15:14

Türkiye'de satılan domuz etleriyle ilgili Meclis'e soru önergesi veren CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin yüzde 99'unun Müslüman olduğu vurgusunu yapan CHP'li Kayan, yıllık ortalama 3 milyon kilo domuz etinin ülkede kimlere ve nerelere satıldığını Meclis gündemine taşıdı.

Domuz çiftliklerinde üretilen bu etlerin piyasaya sürülebileceğinde şüphe duyduğunu söyleyen Kayan, "Ülkemizde yaklaşık 3 milyon kilo domuz etinin piyasaya değişik yollarla sürüldüğü iddia edilmektedir" dedi.

Bahsi geçen konu ile ilgili açıklamasını devam ettiren Kayan, bakanlıklara veya kurumlara gelen bir şikayetin var olup olmadığını sordu.

Kayan ayrıca, "Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak; yüzde 99’u Müslüman olan ülkemizde, yıllık 3 milyon kilo domuz eti üretilmesi ve satılması mantıklı geliyor mu?" ifadelerini kullandı.