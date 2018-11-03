29 Ekim'de Ugandalıları bile şaşırtan büyükelçiye soruşturma

Türkiye'nin Kampala'daki Büyükelçisi Yavuzalp'in, Yunan mitolojisini andıran kıyafetler giymesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncellenme 03 Kasım 2018 16:15

Uganda'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda, Türkiye'nin Kampala'daki Büyükelçisi Sedef Yavuzalp'in, Yunan mitolojisini andıran kıyafetler giymesinin tepki çekti.

Ugandalılar bile şaşırdı

Yavuzalp'in Yunan mitolojisinden uğruna Truva Savaşı çıkan Helen'e, başkatibin baştanrı Zeus'a benzetilen görünümlerinin, resepsiyona katılan Ugandalıları bile şaşırttığı ifade edilirken, olay hakkında Ankara soruşturma başlattı.

Soruşturma başlatıldı

Yavuzalp hakkında basında ve sosyal medyada yer alan haberlere dair açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan Uganda Büyükelçiliğimizin 29 Ekim resepsiyonundaki görüntüler tarafımızca tespit edildiği anda derhal soruşturma başlatılmış, bu çerçevede Büyükelçi geri çağırılmıştır” dedi.

Bakan Çavuşoğlu’ndan açıklama

Daha sonra konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Ekim resepsiyonundaki tepki çeken görüntüler nedeniyle Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Sedef Yavuzalp'in Ankara'ya geri çağrıldığını duyurdu.