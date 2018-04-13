28 Şubat davasında karar çıktı!

28 Şubat darbesine ilişkin 103 sanık hakkında Refah-Yol hükümetini devirmeye çalıştıkları iddiasıyla açılan davada 21 kişi hakkında müebbet hapis cezası verildi.

Güncellenme 13 Nisan 2018 22:28

28 Şubat darbesine ilişkin 103 sanık hakkında Refah-Yol hükümetini devirmeye çalıştıkları iddiasıyla açılan davada mahkeme heyeti, yaklaşık 5 yıl süren davanın sonunda kararını açıkladı. Çetin Doğan, Çevik Bir, Halil Kemal Gürüz, İsmail Erol Özkasnak, Hakkı Karadayı'nın da arasında bulunduğu 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İndirime giden mahkeme cezaları müebbete çevirdi.

Refah-Yol hükümetini devirmek istediler

Refah-Yol hükümetini devirme teşebbüsünde bulundukları iddiası ile yargılanan 103 sanık hakkında açılan davada, karar verildi. O dönemde görev yapan, Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ve emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu sanıkların son savunmalarını yaptığı davada mahkeme kararını açıkladı.

Dava FETÖ'cü savcılar tarafından açıldı

FETÖ/PDY’den tutuklu eski savcı Mustafa Bilgili tarafından açılan ve 5 yıl süren davanın soruşturması, FETÖ’den soruşturulan Tamer Tatar’ın savcılığa verdiği belgeler üzerine başlamıştı. Kozmik Oda’ya da giren FETÖ tutuklusu savcı Mustafa Bilgili’nin yürüttüğü soruşturmada, dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri olan FETÖ’cü Muharrem Köse üzerinden gönderilen belgelerle iddianamesi hazırlanmıştı. Duruşma aşamasında sanıklar, dosyadaki belgelerde tahrifat yapıldığını öne sürmüş, bilirkişiler de 5 Nolu CD’deki belgelerin delil niteliği olmadığını belirtmişti. 15 Temmuz’daki darbe girişiminden sonra hem savcı Bilgili, hem de Adli Müşavir Köse FETÖ üyeliğinden tutuklandı. Duruşmalar boyunca tüm sanıklar, delillerin sahte olduğunu ve davanın tamamen FETÖ kumpası sonucu açıldığını, FETÖ’cü savcı ile Adli Müşavir arasındaki irtibatın belirlenmesi gerektiğini söylese de mahkeme bu talepleri dikkate almadı. Hapis cezası istenmesi de tartışma konusu oldu.

Kimlere müebbet hapis verildi?

Çevik Bir, Çetin Doğan, İsmail Hakkı Karadayı, Muhittin Erdal Şenel, Erol Özkasnak, Kenan Deniz, Yıldırım Türker, İlhan Kılıç, Çetin Saner, Kamuran Orhon, Vural Avar, Hikmet Köksal, Hayri Bülent Alpkaya, Ahmet Çörekçi, İdris Koralp, Fevzi Türkeri, Çetin Dizdar, Hakkı Kılınç, Mustafa Bıyık, İbrahim Selman Yazıcı, Abdurrahman Yavuz Gürcüoğlu, Serdar Çelebi, Mustafa Babacan, Orhan Nalcıoğlu, İsrafil Aydın, Cevat Temel Özkaynak, Ayhan Cansevgisi, Orhan Yöney, Ersin Yılmaz, Köksal Karabay, Hüsnü Dağ, Oğuz Kalelioğlu, İsmail Ruhsar Sümer, Şevket Turan, Metin Yaşar Yükselen, Şükrü Sarıışık, Refik Zeytinci, Yücel Özsır, Altaç Atılan, Aydan Erol, Mustafa Hakan Bural, Yahya Kemal Yakışkan, Yahya Cem Özarslan, Ziya Batur, Bahaddin Çelik, Ruşen Bozkurt, Ünal Akbulut, Sezai Kürşat Ökte, Cengiz Çetinkaya, Ahmet Aka, Alican Türk, Osman Atilla Kurtay, Erkan Yaykır, Mehmet Aygüner, Erdal Ceylanoğlu, Ergin Celasin, İzzettin İyigün, Halil Kemal Gürüz, Sedat Arıtürk ve Erdoğan Öznal.