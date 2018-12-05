2500 TL’nin altına alabileceğiniz en iyi 5 dizüstü bilgisayar

Bilgisayar almak için yüksek miktarlarda paralar harcamak istemiyorsanız 2500 TL’nin altına alabileceğiniz dizüstü bilgisayarlar sizin için sıralandı.

Güncellenme 05 Aralık 2018 18:05

İşinizi görebilecek iyi bir bilgisayara sahip olmak istiyorsanız bütçenizi zorlamadan da bunu gerçekleştirebilirsiniz.

Grundig GNB 1584 A1

Grundig GNB 1584 A1, 2500 TL fiyatı ile bütçenizi fazla sarsmayacak bir dizüstü bilgisayar. 15.6 inç ekrana sahip olan cihaz, 1366*768 çözünürlüğü bulunuyor. Intel i5 5200U işlemcisi olan bilgisayarın NVIDIA GeForce 920M ekran kartı bulunduruyor. 4GB RAM ile de düşük bütçeli oyun bilgisayarı arayanlar için birebirdir.

HP 250 G6 (1XN35EA)

HP 250 G6 modeli, 2400 TL ile 2500 TL aralığında bir fiyat bütçesine sahip ve Intel Core i5-7200U işlemcisi ile ön plana çıkıyor. 4 GB RAM ve AMD Radeon 520 ekran kartı ile oyun bilgisayarı olarak önerilmeyip, orta seviyeli oyunlar için tercih edilebilir.

Lenovo V110 80TD0041TX

Lenovo V110 fiyat olarak 2400 TL ile 2500 TL aralığında olup geniş depolama alanına sahiptir. AMD A9-9410 işlemcisi bulunan bilgisayarın 1 TB’lık harddisk alanı bulunuyor. 8 GB RAM ile kullanıcılarını memnun eden Lenova, AMD Radeon R5 grafik sürücüne sahiptir.

Lenovo V130 81HN00FNTX

Full HD ekrana sahip olan bilgisayar, 2500 TL civarında kullanıcı ile buluşuyor. Kullanıcılarını 1 TB depolama alanı ile hayli memnun ediyor. AMD Radeon 530 ekran kartına sahip olması cihazı cazip kılan diğer özelliklerden bir tanesidir.

HP 17- AK009NT

2500 TL’nin üzerinde olsa da bu fiyat civarında satın alınabilecek dizüstü bilgisayarlardan biridir. AMD 10 işlemcinin yanı sora AMD Radeon 530 ekran kartı bulunduruyor. Dikkat çeken bir başka özelliği ise 17,3 inç ekranı ile göz dolduruyor ve 8 GB RAM bulunduruyor. Depolama noktasında da kullanıcıları memnun ediyor ve 1 TB depolama alanına sahip.