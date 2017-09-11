25 yıl aradan sonra ilk yerleşim yeri kurulacak

İsrail yönetimi 25 yıldır tek bir yerleşim yeri bulunmayan Batı Şeria'da Amona'dan tahliye edilen Yahudiler için yeni bir yerleşim birimi kuruyor.

Güncellenme 11 Eylül 2017 10:28

İsrail yönetimi, "Amona" yerleşim biriminden tahliye edilen Yahudiler için Batı Şeria'da kurulacak yeni yerleşim biriminin inşatına başlıyor.

İsrail Kanal 7 Televizyonu'nun haberine göre, İçişleri Bakanı Aryeh Mahlouf Deri, "Amona"daki yetkilileri, tüm hukuki prosedürün tamamlandığı ve yerleşim birimi inşatının bugün başlayacağı yönünde önceden bilgilendirdi.

İsrail Sivil İdare Birimi "Amona"daki Yahudi yerleşimciler için mayıs ayının sonlarında, Batı Şeria'daki Nablus kentinin güneyinde "Amichai" yerleşim biriminin inşa edilmesini onaylamıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Filistinlilerin açtığı dava sürecinde, 26 Aralık 2014'te, "özel mülkiyet üzerine kurulduğu için yapılara ruhsat verilmesinin mümkün olamayacağı" gerekçesiyle "Amona" yerleşim biriminin iki yıl içinde tahliye edilmesine hükmetmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'ün kuzeyindeki Binyamin bölgesinde Filistinlilere ait arazi üzerine 1997'de inşa edilen ve mahkeme kararı ile boşaltılan "Amona" yerleşim biriminde yaşayan yaklaşık 50 Yahudi aile için Batı Şeria’da yeni bir yerleşim birimi inşa edileceğine ilişkin vaatte bulunmuştu.

İsrail yönetimi geçen yıllarda Batı Şeria ve Kudüs'teki yerleşim birimleri üzerinde binlerce yeni konut inşa etmişti ancak söz konusu kararla Batı Şeria'da 1992'den bu yana ilk defa yeni bir yerleşim birimi inşa edilmiş olacak.