"25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında istenen cezalar belli oldu

25 Aralık'ta hükümete darbe girişimi teşebbüsünden bulunan üst düzey emniyetçiler hakkında müebbet istendi.

Güncellenme 29 Kasım 2018 14:34

FETÖ’nün 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlük yaptığı ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettikleri gerekçesi ile terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen, Hüseyin Korkmaz ve Yakub Saygılı’nın da aralarında bulunduğu 59 sanık hakkında “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşındaki salonda yapılan duruşmaya 11'i tutuklu 13 sanık ve avukatları katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bilal Erdoğan’ın da avukatları katıldı

Duruşmada, mağdur olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Bilal Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile aralarında iş adamlarının da bulunduğu müşteki-müdahilleri de avukatları temsil etti.

59 sanık hakkında müebbet istendi

Duruşmada, aralarında eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu ve Mahir Çakallı’nın da olduğu 59 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Yakalama kararının devamına karar verildi

Öte yandan Cumhuriyet savcısı Gökçe, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz, eski Emniyet Müdürü Hamza Tosun ile Sinan Dursun, Engin Filiz ve Sinan Sağyalavaç'ın dosyasının tefrik edilmesini, haklarındaki yakalama kararlarının devamını istedi.