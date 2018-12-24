25 Aralık darbesine yapan polislere ceza yağdı!

“25 Aralık Darbeye Teşebbüs” davasında dönemin emniyet müdürleri Yakup Saygılı ve Kazım Aksoy'un cezaları belli oldu.

Güncellenme 24 Aralık 2018 17:07

“25 Aralık" hükümeti yıkmaya ve darbeye teşebbüs davasında karara açıklandı. Aralarında dönemin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ile Müdür Yardımcısı Kazım Aksoy'un da bulunduğu 10 isim ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet

Takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık 2013 tarihli soruşturmada usulsüzlük yapıldığına dair açılan 69 sanıklı davada; aralarında Yakup Saygılı, Kazım Aksoy ve Mahir Çakallı'nın da bulunduğu 10 sanık "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.