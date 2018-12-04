24 yıl sonra tekrar Türkiye’de!

Sony’nin ilk olarak 1994 yılında kullanıcı ile buluşturduğu PlayStation, 24 yıl sonra tekrar dünya ile aynı anda Türkiye’de satışa sunulacak.

Güncellenme 04 Aralık 2018 15:44

Dijital oyun dünyasına damgasını vuran Sony’nin konsolu PlayStation, ilk olarak 1990’lı yıllarda ilk versiyonu ile tüketici ile buluştu. PlayStation Classic günllenmiş yenilenmiş modeli ile tüm dünya ile aynı zamanda Türkiye’de satışa sunuldu.

İlk versiyonunun 1994 yılında piyasaya sürülen PlayStation Classic, 24 yıl sonra eski nostaljik tasarımı ve yenilenen pek çok özelliği ile Türkiye satış fiyatı 799 TL olacak.

Yeni PlayStation Classic, 24 yıl önce ilk kez piyasaya çıkan PlayStation ile aynı tasarıma sahip olacak ve orijinal olanına göre kenarlarından yüzde 45, hacim olarak ise yüzde 80 daha küçük. USB AC adaptörü yardımı ile şarj olabilen cihaz, TV ve monitöre ise HDMI kablosu bulunuyor.

PlayStation Classic, e-ticaret satış noktaları ve tüketici perakendecileri tarafından 799 TL’ye Türkiye’de satışa sunulacak ve Avrupa ülkelerinde 99 Euro, ABD’de ise 99 dolar fiyata sahip olacak.

Hangi oyunlar olacak?

Sony Interactive Entertainment'tan (SIE) tarafından yapılan duyuruya göre PlayStation Classic içerisinde 20 oyun yüklü olacak ve o oyunlar şunlar olacak: