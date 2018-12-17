24 Haziran'ı bilen anketçiden, çarpıcı tahminler!

Adil Gür; yerel seçimlerde ilginç tabloların ortaya çıkacağını yarım ve bir puanla kazanılıp, kaybedileceğini söyledi.

Güncellenme 17 Aralık 2018 11:21

A&G Araştırma Şirketi sahibi Adil Gür, 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerle ilgili önemli iddialara ortaya attı.

İstanbul, yüzde 47-48’le kazanılacak

Türkiye’nin enteresan bir seçime gittiğini belirten Adil Gür, kazananın yüzde 47-48’le kazanacağını, kaybedenin ise 46-47 ile kaybedeceğini ileri sürdü. Gür, büyükşehirlerde yarım ve bir puanla seçim sonuçlarının değişeceğini söyledi.

Yıldırım’dan beklenti yüksek

Yaptıkları son anketin sonuçlarını canlı yayında paylaşan Gür, İstanbul'da Binali Yıldırım'ın adaylığının kesin olduğunu, beklentinin yüksek olduğunu, Türkiye’nin en muhafazakar şehrinin İstanbul olduğunu, her geçen gün daha da muhafazakarlaştığını belirtti.

CHP’de İmamoğlu ismi önde

Bu nedenle Binali Yıldırım'ın kazanma olasılığının çok güçlendiğini ifade eden Gür, CHP'de Ekrem İmamoğlu adının ön planda olduğunu, kuvvetle muhtemel de aday olacağını, İmamoğlu’nun İstanbul’da tanınan bir isim olmadığını, Muharrem İnce'nin adaylığının yeniden gündeme geleceği kanaatinde olduğunu, İnce’nin Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini ve sonrasını çok kötü yönettiğini söyledi.

Ankara’da Özhaseki önde

Ankara’da yarılışın heyecanlı olacağını belirten Gür, anket sonuçlarına göre Mehmet Özhaseki'nin de Ankara'da önde gözüktüğünü dile getirdi.