22 ülkenin lideri Erdoğan'ın davetlisi oldu!

Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne 22 ülkenin lideri katıldı.

Güncellenme 09 Temmuz 2018 19:00

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişte Külliye'de tören düzenleniyor. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'deki yemin ettikten sonra Anıtkabir'e gitti. Buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Erdoğan misafirlere hitap etti. Davete 22 ülkenin lideri katıldı.

Görevli ve davetlilerle yaklaşık 10 bin kişinin katılım sağladığı törene öğretmen, itfaiye eri, muhtar, esnaf, maden işçisi, diş hekimi gibi toplumun değişik kesimlerinden vatandaşlar da davet edildi. Dini cemaatlerin ruhani liderleri de törende bulunuyor.

Törene davet edilen 22 devlet başkanı ise şu isimler oldu: