2025’e kadar altı Balkan ülkesi daha AB’ye girebilir

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker, 2025 yılına kadar altı Batı Balkan ülkesinin daha AB'ye gireceğini söyledi.

Güncellenme 06 Şubat 2018 21:20

AB'nin Batı Balkan yol haritası açıklandı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı'ndan Batı Balkan ülkelerine 2025 üyelik sözü çıktı. Buna göre 2025 yılına kadar altı Batı Balkan ülkesi(Sırbistan, Kosova, Makedonya, Karadağ, Bosna-Hersek ve Arnavutluk) AB’ye girmesi bekleniyor.

Batı Balkan ülkelerinde istikrar ve refah için yapılan yatırımların AB’nin güvenliği ve geleceğine yapılan yatırımlar olduğunu dile getiren AB Komisyonu Başkanı bu ülkelerin “hala şartları yerine getirmekten çok uzak” olduklarını vurgulayarak 2025'i işaret etti.

Brüksel tarafından potonsiyel aday olarak görülüyor

Sırbistan ve Karadağ ile görüşmelerin başladığı belirtilen habere göre Makedonya ve Arnavutluk şu anda resmen AB’ye aday ülke statüsünde fakat müzakereler başlamış değil. Kosova ve Bosna-Hersek ise AB nezdinde “potansiyel aday” kategorisinde yer alıyor.