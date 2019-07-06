2019 Gümüş Kadın Yüzük Modelleri Yenilendi!

Aksesuar koleksiyonunuzu yenilemeye hazır olun. Rotanızı ise gümüş yüzük modellerine çevirin.

Güncellenme 06 Temmuz 2019 13:05

Çünkü 2019 yeni sezon gümüş yüzükler şimdiden beğeniye sunuldu ve büyük bir ilgi görüyor. Hangi tasarımların trend olduğunu, hangi modellerin gözden düşmeye başladığını ise sizler için araştırdık. Yeni sezonda çok daha parlak ve çok daha şık yüzüklerle boy göstereceğiz.

Swarovski taşlarla yapılan süslemeler yeni sezon koleksiyonlarda çok daha fazla yer almaya başladı. Işıltısıyla görenleri kendine hayran bırakan bu tasarımlar kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Sade ve gösterişli olmak üzere iki farklı kategoride değerlendirilebilecek olan gümüş yüzük modelleri her zevke hitap etmeyi başarıyor. Sizin önceliğiniz de parlak taşların muhteşem ışıltısı olabilir ve günlük hayatınızda şıklığınızı bu ışıltıyla buluşturabilirsiniz.

Damla ve Baget Kesim Hala Popüler

Yüzük tasarımlarında taşların kesimlerine de göz atmanız gerekiyor. En popüler olanlar halen baget kesim ve damla kesim! Ancak alternatif arayanlar için de dikdörtgen kesim tasarımlar ya da asimetrik kesimle fark yaratan modeller tercih edilebilir. Gümüşün göz alıcı ışıltısını adeta ikiye katlayan taşlı yüzük modelleri özel günler için hediyelik olarak da tercih edilebiliyor.

Tek taş görünümü kazandırılmış olan gümüş yüzük modellerinin de hatırı sayılır bir ilgi gördüğüne değinmek lazım. Özellikle sevgililer günü ya da evlenme yıldönümü gibi özel günlerde rota bu tasarımlara çevriliyor. Haliyle yeni sezon trendler arasında bu modelleri de görmeye şimdiden hazırlanın. Çeşitli işlemelerle estetik şıklığı ikiye katlanmış olan ucuz yüzük çeşitleri de popülerliğini korumaya devam ediyor.

Nazar Boncuklu Yüzükler Gözden Düşüyor

Nazar boncuklu yüzükler bu sene biraz daha gözden düşmeye başladı. Geçtiğimiz yıllara nazaran daha az ilgi gördüklerini söyleyebiliriz. Ancak halen tasarımları yeni koleksiyonlarına nazar boncuklarıyla süslenen modellerden de kazandırmaya devam ediyor. Bu arada parmak ucu yüzük kullanımı trendine siz de uyun! Ellerinizin zarafetini ön plana çıkarmanızı sağlayacak olan bu tasarımları internetten inceleyebilirsiniz.

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