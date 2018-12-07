2018’in en fazla izlenen Youtube videoları!
Türkiye’de 2018 yılında en fazla izlenen Youtube videoları belirlendi.
Google, Twitter, Apple ve Spotify gibi platformaların ardından Youtube’da 2018 yılı içerisinde en popüler olan içerikleri ilan etti. Yeni yıl heyecanı yaşanırken 2018 yılı Türkiye’de Youtube’da en fazla izlenen ve ses getiren videolar ‘Genel’ ve ‘Müzik’ olarak iki kategori gurubunda hazırlandı ve hazırlanan listeler ‘Youtube Rewind’ başlığı altında yer aldı.
Türkiye’de Genel kategorisinde zirveye oturan “Dans Eden Yeşil Uzaylı” iken, Müzik kategorisinde en popüler videolar ise “Aleyna Tilki - Yalnız Çiçek”, “Mabel Matiz - Öyle Kolaysa”, “Emrah Karaduman - Dipsiz Kuyum”, “Eli Türkoğlu - Bu Benim Öyküm”, “Veysel Mutlu - Vay Delikanlı Gönlüm”, “İdo Tatlıses - Sen” sırası ile yer alıyor.
Genel kategorisinde en fazla izlenen videolar
Dans Eden Yeşil Uzaylı
SEN YERİNDE DUR (Hayal Mi Gerçek Mi Film) - Kötü Enes Batur Diss
Şarkısı Çağla - Uzaylı Dansı
Niloya - Yeni Bölümler
Sen Anlat Karadeniz 1. Bölüm
INNA İLE EVLENİYORUZ!
HESAP KİMDE? (37.000TL'LİK HESAP!)
Söz - 50.Bölüm
Çukur 2.Sezon 2.Tanıtım
Oğuzhan Uğur'la P!NÇ (Efsane Bölüm): Ramazan, Yaşlılar, SMA, Selçuk Balcı, Tuğçe Kandemir, Korku
Müzik kategorisinde en fazla izlenen videolar
Aleyna Tilki YALNIZ ÇİÇEK ft. Emrah Karaduman
Mabel Matiz - Öyle Kolaysa
Emrah Karaduman - Dipsiz Kuyum feat. Aleyna Tilki
Eli Türkoğlu feat. Tuğçe Kandemir - Bu Benim Öyküm
Veysel Mutlu - Vay Delikanlı Gönlüm - (Official Video)
İdo Tatlıses - Sen
Feride Hilal Akın & Hakan Tunçbilek - Gizli Aşk
ikikardesh - Bana Ne (Official Music Video)
Koray Avcı - Adaletin Bu Mu Dünya (Official Video)
Can Yüce - Aklım Gider Aklına (Official Video)