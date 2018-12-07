2018’in en fazla izlenen Youtube videoları!

Türkiye’de 2018 yılında en fazla izlenen Youtube videoları belirlendi.

Güncellenme 07 Aralık 2018 13:45

Google, Twitter, Apple ve Spotify gibi platformaların ardından Youtube’da 2018 yılı içerisinde en popüler olan içerikleri ilan etti. Yeni yıl heyecanı yaşanırken 2018 yılı Türkiye’de Youtube’da en fazla izlenen ve ses getiren videolar ‘Genel’ ve ‘Müzik’ olarak iki kategori gurubunda hazırlandı ve hazırlanan listeler ‘Youtube Rewind’ başlığı altında yer aldı.

Türkiye’de Genel kategorisinde zirveye oturan “Dans Eden Yeşil Uzaylı” iken, Müzik kategorisinde en popüler videolar ise “Aleyna Tilki - Yalnız Çiçek”, “Mabel Matiz - Öyle Kolaysa”, “Emrah Karaduman - Dipsiz Kuyum”, “Eli Türkoğlu - Bu Benim Öyküm”, “Veysel Mutlu - Vay Delikanlı Gönlüm”, “İdo Tatlıses - Sen” sırası ile yer alıyor.

Genel kategorisinde en fazla izlenen videolar

Dans Eden Yeşil Uzaylı

SEN YERİNDE DUR (Hayal Mi Gerçek Mi Film) - Kötü Enes Batur Diss

Şarkısı Çağla - Uzaylı Dansı

Niloya - Yeni Bölümler

Sen Anlat Karadeniz 1. Bölüm

INNA İLE EVLENİYORUZ!

HESAP KİMDE? (37.000TL'LİK HESAP!)

Söz - 50.Bölüm

Çukur 2.Sezon 2.Tanıtım

Oğuzhan Uğur'la P!NÇ (Efsane Bölüm): Ramazan, Yaşlılar, SMA, Selçuk Balcı, Tuğçe Kandemir, Korku

Müzik kategorisinde en fazla izlenen videolar

Aleyna Tilki YALNIZ ÇİÇEK ft. Emrah Karaduman

Mabel Matiz - Öyle Kolaysa

Emrah Karaduman - Dipsiz Kuyum feat. Aleyna Tilki

Eli Türkoğlu feat. Tuğçe Kandemir - Bu Benim Öyküm

Veysel Mutlu - Vay Delikanlı Gönlüm - (Official Video)

İdo Tatlıses - Sen

Feride Hilal Akın & Hakan Tunçbilek - Gizli Aşk

ikikardesh - Bana Ne (Official Music Video)

Koray Avcı - Adaletin Bu Mu Dünya (Official Video)

Can Yüce - Aklım Gider Aklına (Official Video)