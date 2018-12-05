2018 yılında Twitter’da en çok neler konuşuldu?

Sosyal medya platformlarından Twitter’da 2018 yılı içerisinde Türkiye’de en çok nelerin konu edildiği açıklandı.

Güncellenme 05 Aralık 2018 16:45

2018 yılında Türkiye gündemine olmasa da Twitter gündemine bomba gibi düşen konular belli oldu. En çok Twitter sohbetlerine damga vuran konu tabi ki Survivor 2018 oldu. En çok konuşulan ve dizi ise Adını Sen Koy oldu. En çok konuşulan isimler ise Erkan Meriç ile Hazal Subaşı zirvedeki yerini aldı.

Twitter’i etkisi altına almayı başaran ve bir an da gündem oluşturan gurme yemek yazarı Vedat Milor ise menemen anketi ise yılın en çok konuşulan olaylarından oldu. En fazla beğeni alan tweet ise Yıldız Tilbe’nin Sezen Aksu ile barıştığını ilan etmesi oldu.

2018 yılında yaşanan olayları tweetlemek isteyenlere Twitter özel bir emoji geliştirdi. #TwitterdaOldu hashtagini kullanarak konuşmalara dahil olunduğunda özel bir emoji belirlenmiş olacak.

Twitter tarafından Türkiye için paylaşılan 2018 verileri:

survivor2018 erkanmeriç hazalsubaşı adınısenkoy siyahbeyazaşk

Eğlence kategorisinde en fazla tercih edilen hashtag Survivor 2018 oldu. Eğlence kategorisinin ilk 5’i:

survivor2018 adınısenkoy senanlatkaradeniz asfer miraydaner

Eğlence kategorisine göre en fazla etkileşime geçilen hesaplar ise şunlar oldu:

sozdizi SenAnlatKdeniz billboard bumasalbitmez DirilisDizisi

Belki Twitter’da dünyayı kurtarmak mümkün değil ama en azından en büyük gastronomik problemimize(!) hemen burada noktayı koyabiliriz. Menemen soğanlı mı olur soğansız mı? — Vedat Milor (@vedatmilor) 24 Ağustos 2018

Gurme yazar Vedat Milor’un düzenlediği menemenin soğanlı mı, soğansız mı yapılması gerektiğine ilişkin anket ise çok kısa sürede Twitter’da gündeme yerleşti ve ülke gündeminde büyük bir ses getirdi.