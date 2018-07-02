2018 LGS tercihleri nasıl yapılır?

E-Okul sistemi üzerinden yapılacak olan tercihlerin yine E-Okul üzerinde liselerin kontenjan tabloları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

Güncellenme 02 Temmuz 2018 18:24

Sonuçların açıklanması ile birlikte öğrencileri tercih stresi aldı. LGS tercihlerinin başlaması ile birlikte liselerin kontenjanları, il sıralamaları ve yüzdelik dilimleri de belli oldu. Sonuçlara öğrenciler E-Okul sistemi üzerinden ulaşabiliyor.

Tercihler nasıl yapılıyor?

Tercih yapacak öğrencileri tercih işlemini kendi mezun oldukları okullardan herhangi bir ortaokul müdürlüğünden yapabileceği gibi kendileri https://e-okul.meb.gov.tr sistemi üzerinden de yapabilirler. Yapılan tercihlerin mutlaka ortaokul müdürlükleri tarafından onaylanması gerekmektedir. Özel lise kayıtları ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların kayıtları ise 13 temmuz tarihinde sona erecek.

Tercih yapacak öğrencilere kontenjanları ve yüzdelik dilimleri Milli Eğitim Bakanlığı ilan etti. Öğrenciler yüzdelik dilimlere ve kontenjanlara E-Okul sistemi üzerinden ulaşabilmektedir. Sonuçlar ise 30 Temmuz tarihinde açıklanacak.

Nakil almak isteyen öğrenciler için tercih başvurularının birincisi 6 ile 10 Ağustos tarihinde, ikincisi ise 13 ile 17 Ağustos, üçüncüsü 27 ile 31 Ağustos’ta ve son olarak dördüncüsü ise 3-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecektir. Yatılılık başvurusu yapmayı planlayan öğrenciler başvuruları 14 Eylül tarihinde okul ve kurumlar tarafından yapılacaktır.

Tercihler ne zaman sona eriyor?

Tercihlerin başladığı LGS’nin tercih süresi 13 Temmuz Cuma günü saat 17:00’da sona eriyor.

Tercih zorunlu

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercih yapmak zorunlu.

MEB’den gelen duyuru

Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Velilerimiz; Ortaokulu tamamlayarak lise tercihi yapmak üzeresiniz. Ülkemizin her alanda önemli atılımlar yaptığı günümüzde mesleki ve teknik eğitim almış nitelikli personel ihtiyacı da hızla artmaktadır. Karar verme sürecinizde sizlere yardımcı olmak, meslek liselerimizi tanıtarak merak ettiğiniz konularda sizleri bilgilendirmek için yeni internet siteleri hazırladık.

Meslek liselerinde bulunan alanlar ve bu alanlarda verilen eğitimi rehber öğretmenlerimizden, alanda eğitim alan öğrencilerimizden ve alan öğretmenlerimizden dinleyerek öğrenmek için;

http://www.alantercihleri.com internet adresimizi inceleyebilirsiniz.

Mahallinde yapılacak yerleştirme dışında merkezi sınav puanıyla öğrenci alan özel proje veya program uygulayan bir okulumuzu tercih etmek isterseniz, okullarımızın listesini, hangi illerde ve ilçelerde olduklarını, yatılılık imkânlarını ve kontenjanlarını;

http://mtegm.meb.gov.tr/www/ozel-program-ve-proje-uygulayan-okullarin-listesi/icerik/2079 adresinden inceleyebilirsiniz.

Meslek liselerimiz ile ilgili merak ettiğiniz tüm konularda ayrıntılı bilgi almak için ise

http://meslekitanitim.meb.gov.tr internet adresimizi inceleyebilirsiniz.

Yapacağınız tercih ve yerleştirme sonucunun size, ailenize ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.