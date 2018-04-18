2016'dan bu yana kaç FETÖ'cü tutuklandı?

İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz 2016'dan 11 Nisan 2018'e kadar tutuklanan FETÖ'cü sayısının 77 bin 81 kişi olduğunu söyledi.

Güncellenme 18 Nisan 2018 15:35

"Genel Güvelik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017 yılında FETÖ'ye yönelik 20 bin 409 operasyon yapıldığını ve 20 bin 478 kişinin tutuklandığını söyledi.

FETÖ’den kaç kişi işlem gördü

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin feraseti, milletin cesareti, aziz şehit ve gazilerin büyük fedakarlığı sayesinde bastırıldığına dikkat çeken Bakan Soylu, 2017 yılında FETÖ'ye yönelik 20 bin 409 operasyon yapıldığını ve 20 bin 478 kişinin tutuklandığını söyledi.

2018’de kaç kişi tutuklandı

Bakan Soylu bu yıl şu ana kadar operasyon sayısının 6 bin 742, tutuklu sayısı ise 2 bin 706 olduğunu, 15 Temmuz 2016'dan 11 Nisan 2018'e kadar tutuklanan kişi sayısının 77 bin 81 kişi olduğunu vurguladı.

Terörle mücadelede strateji değişti

Terörle mücadelede yeni bir yapılanma modeline geçtiklerini belirten Bakan Soylu, terörle mücadele stratejisini değiştirerek "kesintisiz operasyon" stratejisine döndüklerini, terörü tamamen temizleme üzere belli bir plan dahilinde operasyonların sürdürüldüğünü, yeni güvenlik konsepti gereği, tehlikeyi kendi sahamızda değil, oluştuğu yerde bertaraf etmeye gayret ettiklerini söyledi.

Kaç terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu, bu stratejiyle 2017 yılında 169'u büyük ve orta olmak üzere 51 bin 798 operasyon gerçekleştirdiklerini, bugün nefes alamamalarının sebeplerinden bir tanesi de kışın durmamak olduğunu, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2017 yılında bin 908, teslim olan terörist sayısı da 426 olduğunu belirtti.

Sökün gibi gelmeye başladılar

Konuyla ilgili bir müjde vermek istediğini söyleyen Bakan Soylu, "Biz ne zamandır böyle baskı yapıyoruz. Niye az teslim oluyorlar?' diye düşünüyoruz. Son bir hafta 10 gündür, sökün gibi gelmeye başladılar. Gri listeler teslim oluyorlar, üst düzeyler teslim oluyorlar. İnanınız ki ortaya koyulan bu mücadele, bütün unsurlar ile ortaya konan bu mücadele meyvelerini vermektedir. 2018 yılı ise şu tarihe kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 200'dür. 2017 yılında 697, 2018 yılında ise 96 önemli olay önlenmiştir" dedi.

Eylem hazırlığındaki 175 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu, geçen yıl 170, bu yıl eylem hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildiğini, asayişte alınan tedbirler, genel asayiş noktasında önemli etkiler olduğunu belirtti.

Soylu açıklamalarına şöyle devam etti: "Türkiye 2017 yaşam memnuniyeti araştırmasında en yüksek memnuniyet oranının yüzde 74.4 ile asayiş hizmetlerinde olması, aslında bütün meseleyi özetliyor. Burada muhtarlarımıza, belediye başkanlarımıza, kaymakamlarımıza, valilerimize, emniyet müdürlerimize, jandarma komutanlarımıza çok büyük görev düşüyor."