200 bin lira değerindeki kokaini pikeye emdirdiler

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri pikeye emdirilmiş 1 kilo kokain ele geçirildi.

Güncellenme 26 Ağustos 2017 16:04

Kokainleri pikeye emdiren uyuşturucu tacirleri İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerini kandıramadı. Ekipler, Uluslararası Kargo İşleme Merkezinde narkotik dedektör köpekler eşliğinde gerçekleştirilen kontrolde piyasa değeri 200 bin TL olan 1 kilo kokain ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Uluslararası Kargo İşleme Merkezinde kontroller sırasında, dedektör köpeklerin paketlerden birine tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, paketin Brezilya’dan İstanbul’a, H.K. isimli şahsa gönderildiği tespit edildi. Gümrük muhafaza ekipleri tarafından açılan pakette şeffaf ambalaj içerisinde 1 adet nevresim takımı ve 2 adet pike bulundu. Eşyaların arasına saklanmış herhangi bir madde bulunmadığından, uyuşturucunun kumaşlara emdirilmiş olabileceği şüphesi ile kumaşlardan usulüne uygun olarak alınan numunelere uyuşturucu test kitiyle analiz yapıldı. Analiz sonucunda pikeden alınan numuneden kokain uyarısı alındı. Yapılan araştırmayla pikeye piyasa değeri 200 bin TL olan 1 kg kokainin emdirildiği tespit edildi.

Olay hakkında bilgilendirilen Bakırköy Cumhuriyet Savcılığının alıcının yakalanması talimatını vermesi üzerine gümrük muhafaza ekiplerince operasyon başlatılarak Bahçelievler Kargo Dağıtım Merkezi takibe alındı. Gönderiyi almak üzere dağıtım merkezine gelen F.M isimli şahıs posta dağıtıcısı olduğunu beyan ederek paketi teslim almak istedi ancak olaya karıştığı düşünülen şahsa paket teslim edilmedi ve ekipler şahsı izlemeye aldı.

Bu arada gönderinin alıcısı H.K. beraberindeki şahısla gönderiyi teslim almak üzere dağıtım merkezine başvurdu. Paket usulüne uygun olarak alıcısına teslim edildikten sonra dağıtım merkezini gözleyen gümrük muhafaza memurları gerçekleştirdikleri kimlik kontrolü sonrasında H.K. ve beraberindeki H.D.’yi olay yerinde, izlemeye alınan şahsı ise evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA