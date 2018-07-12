200 adrese eş zamanlı operasyon!
Ankara'da 200 adrese bin 500 polisle uyuşturucu operasyon yapıldı.
Ankara'da 200 adrese helikopter destekli ve eş zamanlı uyuşturucu satıcılarına operasyon yapıldı.
Uyuşturucu satışını engellemek için çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon başlattı.
15 köpek kullanıldı
Emniyetin bazı birimlerinden 350 ekip ve toplam bin 500 polisin katıldığı operasyonu Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz bizzat yönetti. Operasyonda 15 dedektör köpek de kullanıldı.
Helikopter destekli operasyon
Sabah saatlerinde iki ayrı noktada bir araya gelen ekipler, önceden belirledikleri 200 adrese helikopter destekli ve eş zamanlı baskınlar yaptı.
Kapıları kırarak içeri girdiler
Operasyon önce adreslerdekilerin silahlı olduğu ihbarı üzerine, Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı özel timler bu adreslerde bina ve daire kapılarını kırarak içeri girdi.
Silah bulundu
Karapürçek'te bir eve düzenlenen operasyonda, evde arama yapan ekipler yatağın altına ve beşiğe gizlenmiş silahlar buldu.
Yüksek miktarda uyuşturucu bulundu
Yüksek miktarda uyuşturucu ile çok sayıda silahın da ele geçirildiği operasyonun, 2018 yılının en kapsamlı narkotik operasyonu olduğu belirtildi.
Uyuşturucu satıcılarının hedefindeki çocuklara ve gençlere "kalkan" olmak amacıyla gerçekleştirilen operasyonun adı 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit edilen polis memuru Hüseyin Kalkan'a atfedildi.