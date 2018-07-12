200 adrese eş zamanlı operasyon!

Ankara'da 200 adrese bin 500 polisle uyuşturucu operasyon yapıldı.

Güncellenme 12 Temmuz 2018 09:50

Ankara'da 200 adrese helikopter destekli ve eş zamanlı uyuşturucu satıcılarına operasyon yapıldı.

Uyuşturucu satışını engellemek için çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon başlattı.

15 köpek kullanıldı

Emniyetin bazı birimlerinden 350 ekip ve toplam bin 500 polisin katıldığı operasyonu Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz bizzat yönetti. Operasyonda 15 dedektör köpek de kullanıldı.

Helikopter destekli operasyon

Sabah saatlerinde iki ayrı noktada bir araya gelen ekipler, önceden belirledikleri 200 adrese helikopter destekli ve eş zamanlı baskınlar yaptı.

Kapıları kırarak içeri girdiler

Operasyon önce adreslerdekilerin silahlı olduğu ihbarı üzerine, Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı özel timler bu adreslerde bina ve daire kapılarını kırarak içeri girdi.

Silah bulundu

Karapürçek'te bir eve düzenlenen operasyonda, evde arama yapan ekipler yatağın altına ve beşiğe gizlenmiş silahlar buldu.

Yüksek miktarda uyuşturucu bulundu

Yüksek miktarda uyuşturucu ile çok sayıda silahın da ele geçirildiği operasyonun, 2018 yılının en kapsamlı narkotik operasyonu olduğu belirtildi.

Uyuşturucu satıcılarının hedefindeki çocuklara ve gençlere "kalkan" olmak amacıyla gerçekleştirilen operasyonun adı 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit edilen polis memuru Hüseyin Kalkan'a atfedildi.