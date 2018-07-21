20 bin öğretmenin emekli olması buna bağlı

Emekli olmayı bekleyen memurlar, eğer bir hafta içinde 3600 ek gösterge düzenlemesi yapılmazsa emekli olmayacaklar.

Güncellenme 21 Temmuz 2018 10:21

Mayıs ayında öğretmen, polis, din görevlileri, hemşire ve idarecilere 3600 ek gösterge müjdesi açıklandı. Bu mesleklerde çalışanlar daha yüksek ikramiye alabilmek için emeklilik kararlarını erteledi. Bir hafta içinde yasak bir düzenleme söz konusu olmazsa öğretmenler emekli olmak için gelecek yılın yazını beklemek zorunda kalacak.

Düzenleme ne zaman hayat geçecek?

Buna göre 20 bin öğretmenin emeklilik dilekçesi için 3600 ek gösterge beklediği belirtildi. Bir hafta içinde yasa çıkmazsa öğretmenler bu yıl emekli olmayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge müjdesini 25 Mayıs'ta açıkladı. 1.5 milyon çalışan ve 500 bini aşkın emekliyi ilgilendiren düzenlemenin yasayla yapılması bekleniyor. 3600 ek gösterge için hem Çalışma Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hem de Maliye Bakanlığı yoğun bir çalışma yürütüyor. 2 milyon kişi de düzenlemenin ne zaman hayata geçeceğini merakla bekliyor.

Temmuz’da memur maaşlarında artış yapıldı

Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 8.67 zam yapıldı. Bu artışla birlikte 3600 ek göstergenin emekli aylıkları ve ikramiyesine katkısı daha da arttı.

3600 ek gösterge ile ne kadar artış olacak?

Buna göre, ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 653.15 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696.69 lira, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740.24 lira artacak.