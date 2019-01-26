2 bin 500 TL'ye kitap satan Özdil'den Venezüela yorumu

Yılmaz Özdil, ABD Başkanı Trump’ın skandal kararı sonrası karışan Venezüela'yı köşesine taşıdı.

Güncellenme 26 Ocak 2019 14:30

ABD Başkanı Donald Trump’ın skandal kararı sonrası Venezüela iç savaşın eşine geldi. Kendisini geçici olarak devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ile Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasında iktidar savaşı yaşanıyor.

Trump’ın kötü olması Maduro’yu iyi yapmaz

Geçtiğimiz günlerde 2 bin 500 TL’ye sattığı Mustafa Kemal kitabı ile gündeme gelen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Venezüela gerilimi değerlendirdi. Maduro’yu hedef alarak şaşırtmayan Özdil, Trump’ın kötü adam olmasının Maduro'yu iyi adam yapmadığını ileri sürdü.

Maduro’ya şok suçlamalar

Venezuela'yı bu hale getirenin Maduro'nun beceriksiz ve cahil yönetimi olduğunu iddia eden Özdil, petrolden başka bir şey üretmeyen yönetimin, ahaliye balık tutmayı öğretmediğini belirtti.

Özdil, 2008 yılında petrolün 140 doları geçtiğini, bugün ise 60 dolar olduğunu, Maduro'nun yönetiminin stratejisinin iflas ettiğini, paraya sıkışınca, ithalat yapamaz olduklarını, ithalat yapamayınca, arz-talep dengesi allak bullak olduğunu, ithal edilen temel ihtiyaç maddelerinin fiyatının patladığını, bu nedenle para bastığını ve enflasyonun uçtuğunu, dövize sabit kur getirdiğini, döviz borsası oluştuğunu, bundan sonra da enflasyonun yüzde 1 milyon 370 bin olduğunu vurguladı.