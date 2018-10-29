188 kişiyi taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı

Endonezya’da 188 kişiyi taşıyan yolcu uçağı deniz düştü. Yerel saatle 06.20’de havalanan uçağın 06.33'te radar bağlantısının kesildiği açıklandı.

Güncellenme 29 Ekim 2018 09:53

Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS), Lion Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının, başkent Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang kentine gitmek üzere kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştüğünü açıkladı.

Arama kurtarma ekibi sevk edildi

Yerel saatle 06.20'de havalanan uçak ile 06.33'te radar bağlantısının kesildiği, uçağın düştüğü bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildiği belirtildi.

Toplam 188 kişi bulundu

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı da, uçakta 181'i yolcu ve 7'si mürettebat olmak üzere toplam 188 kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

Denizde düştü

Endonezya'da, içinde 181 yolcu ile 7 mürettebat bulunan ve kalkıştan kısa süre sonra denize düşen yolcu uçağının enkazına ulaşıldı.

Yetkililer, yerel saatle 06.20'de havalanan uçak ile 06.33'te radar bağlantısının kesildiğini belirtti.

Enkazı bulundu

Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) Başkanı Muhammad Syaugi, başkent Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang kentine gitmek üzere, kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düşen 188 kişinin olduğu yolcu uçağının enkazının bulunduğunu açıkladı.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Syaugi, yolcuların akıbetine ilişkin ise bilgi vermedi.

Mürettebat 7 kişiden oluşuyordu

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı da 181 yolcu arasında 2 bebek ve bir çocuk bulunduğunu, mürettebatın ise ikisi pilot 7 kişiden oluştuğunu bildirdi.

Öte yandan Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi Başkanı Soerjanto Tjahjono, Lion Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi JT 610 uçağının, şirketin bünyesine son kattığı yeni uçaklardan biri olduğunu aktardı.