1700 terörist Afrin'e gönderildi!

TSK ve ÖSO tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı 46. gününe ulaşırken, SDG'ye bağlı 1700 teröristin Afrin'e gönderildiği iddia edildi.

Güncellenme 07 Mart 2018 10:03

Afrin'de TSK ve ÖSO tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı 46. gününe ulaştı. Bu süre zarfında terör örgütü PKK/PYD’ye ağır darbe vuruldu. Dün sabah saatlerinde bölgede operasyona tam gaz devam eden birlikler, Afrin’in kuzeydoğusundaki Şeran Beldesi’ne bağlı Harabat Çaranlı, Katme, Metinler ve Şirkan köylerini temizledi.

Afrin’e 5 km kaldı

Dış bölgelerde şiddetli çatışmalar devam ederken, teröristlerin barındığı yerler, tank ve toplarla yoğun ateş altına alındı. Öğle saatlerinde ise Şeyh Hadid, Bülbül ve Raco ardından ise Şaran beldesinde kontrol sağlandı. Birlikler bu sayede 5 km daha Afrin merkeze yaklaşmış oldu.

Terör mevziler vuruldu

Afrin'e bağlı Cindres ve Mabatlı beldelerinin temizlenmesi için hazırlıklar devam ederken Cinderes'in merkezi ve çevresi terör örgütü mevzilerine savaş uçakları ve topçu birlikleri tarafından bomba yağdırıldı.

Teröristler merkeze kaçtı

Cinderes'in doğusunda bulunan Tal Hamu ve Kuraybah Köyü’nde de kontrol sağlanırken ÖSO ile TSK, teröristlerin Afrin ve Cinderes bağlantısı kesildi. Elindeki önemli bölgeleri tek tek kaybeden teröristler, kaçarak merkezde saklandıkları bildirildi. Örgütün merkeze gitme amacı ise TSK ve ÖSO'ya karşı sivilleri kullanmak. PKK ve PYD'nin Cinderes çevresini mayın, belde merkezine de el yapımı patlayıcı tuzaklar kurduğu bildirildi.

Rejim güçleri örgüte destek veriyor

Alınan bilgilere gören Esed rejimi, Afrin’e kuzeydoğudan giden yolda önemli kavşak noktası olan Kefr Cenne bölgesinde, PYD’ye destek vermek için konuşlandı. TSK ve ÖSO'nun bölgedeki ilerleyişini durdurmak isteyen teröristler, önemli bölgeleri kapatarak askerlerin geçişlerini engellemeyi planladığı belirtildi. iki hafta önce Afrin'e konvoyla girmek isteyen rejim milisleri tank ve toplarla yok edilmişti.

2 bin 872 terörist etkisiz hale getirildi

PYD'nin köylere tuzakladığı patlayıcı temizleme faaliyetleri TSK ve ÖSO tarafından yapılıyor. İlk günden bu yana 4’ü belde merkezi, 120’si köy, 30’u kritik nokta olmak üzere toplam 154 bölge kontrol altına alındı. TSK dün sabahki açıklamasında, 95’i son 24 saatte olmak üzere 2 bin 872 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

1700 terörist Afrin’e sevk edildi

Reuters iddiasına göre PKK ve YPG güçlerinden oluşan SDG'ye bağlı olduğu ileri sürülen 1700 terör örgütü mensubunun cephelerden Afrin'e gönderildi. SDG tarafından yapıldığı iddia edilen açıklamada, örgüt mensuplarının Deyrizor’dan Afrin’e gönderilmeye başlandı.