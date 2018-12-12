17-25 Aralık kumpası belgelerini Akın İpek servis etmiş

FETÖ'nün hükümete yönelik ilk kumpası olan 17-25 Aralık operasyonlarına dair evraklar, Akın İpek'in şirketinden çıktı.

Güncellenme 12 Aralık 2018 11:15

FETÖ üyesi yargı üyelerinin 17-25 Aralık 2013'te gerçekleştirdiği hükümete karşı darbe girişimi operasyonlarının evrakları, örgütün üst düzel ismi olan ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası İngiltere’ye firar eden Hamdi Akın İpek’in, kayyum atanmadan önce sahibi olduğu Koza-İpek Holding'de ortaya çıktı.

Şirket bilgisayarından 17-25 Aralık evrakları çıktı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen ‘FETÖ çatı davası’nın firari sanığı Akın İpek’in el konulan şirketinde ele geçirilen dijital materyallere ilişkin incelemede sona gelindi. Bu kapsamda hazırlanan raporda, 17-25 Aralık 2013'teki hükümeti devirmeye yönelik operasyonlara ait ses kayıtları, fiziki takip tutanakları ve HTS kayıtlarının şirket bilgisayarlarında bulunduğu anlaşıldı.

Şirketin genel müdürünün odasında çıktı

Öte yandan raporda; Akın İpek’e ait olan şirketin Ankara’daki merkezinde yapılan aramalarda geçmiş yıllarda burada genel müdürlük görev yürüten Ali Serdar Hasırcıoğlu'nun dijital materyaller ele geçirilmişti. İncelenen materyallerin arasında, fezleke halinde hazırlanmış olan 17 Aralık operasyona dair çok sayıda ses kaydı, fiziki takip tutanağı ve HTS kaydı olduğu aktarıldı.

"Gizlilik dereceli" evraklar bulundu

"Hizmete özel" ve "gizlilik dereceli" olan evrakların, Hasırcıoğlu'nun bilgisayarında bulunmasının "hayatın olağan akışına aykırı" olduğu ifade edilen raporda, soruşturma evraklarının yasal olmayan yollardan elde edilerek dijital ortamda saklandığı belirtildi.

Haberler buradaki evraklardan servis edilmiş

Raporda, bahsi geçen operasyonu yapan savcıların örgütle bağına da değinildi. Evrakların örgüt mensuplarınca Koza-İpek Holding'e ve Hasırcıoğlu'na ulaştırılmış olabileceği belirtilen raporda, "FETÖ'ye yakın olarak bilinen haber sitelerinde ve ulusal basının soruşturmalarda adı geçen şahıslarla ilgili yapmış oldukları haberleri bu bilgi notundan alarak ulusal basına aktarılmış olabileceği değerlendirilmektedir" denildi.