16 yaşındaki sürücü adeta katliam yaptı!

Maltepe dün gece meydana gelen kazada adeta katliam yaşandı.

Güncellenme 24 Şubat 2018 11:24

Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde bulunan Kayışdağı- Dudullu Yolu mezarlık yolunda dün gece meydana gelen kazada adeta katliam yaşandı. 16 yaşındaki Ü. B. Ç.'nin sürdüğü 34 EF 375 plakalı araç, Kayışdağı yönünde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yöne geçti. Olay sırasında karşıdan gelen araç sürücüsü Yaren Büyükölmez hayatını kaybederken, diğer araçlar hasar gördü.

Araç direğe çarparak durdu

Bir aracı yıkarak gelena ve kazaya neden olan araç, karşıdan gelen Yaren Büyükölmez yönetimindeki 34 JY 9446 plakalı araca ve ardından 34 EK 3053 plakalı araca çarptı. Büyükölmez'in aracı direğe çarparak dururdu. Ü.B.Ç.'nin aracının ise motoru yerinden fırladı.

Ü.B.Ç. ağır yaralandı

Kaza sırasında Büyükölmez hayatını kaybetti. Ü.B.Ç. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Görevliler yaralanan Ü.B.Ç.'yi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Bir kişi hayatını kaybetti

Kazaya karışan diğer araçlarda can ve mal kaybı olmadı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Büyükölmez'in cenazesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Arkadaşları göz yaşlarına boğuldu

Kazadan sonra olay yerine gelen ve Büyükölmez'in cansız bedeni ile karşılaşan arkadaşları göz yaşlarına boğuldu. Kazada hasar alan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe kapanan yol tekrar açıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.