15 Temmuz'un kritik ismi yarın hakim karşısına çıkacak

FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten sivil imam Kemal Batmaz ile eşinin de aralarında bulunduğu 5 sanığın ilk duruşması yarın başlıyor.

Güncellenme 16 Ocak 2019 14:10

FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimini Akıncı Üssü’nden yöneten örgütün sivil imamı Kemal Batmaz ile eşinin de aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması yarın yapılacak.

Kim hakkında, ne kadar ceza bekleniyor?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlana iddianamede, sanıklardan Kemal Batmaz hakkında, "terörizmi finanse etmek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, sanık Rüştü Karakaya hakkında ''silahlı terör örgütü yöneticiliği'' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar, sanıklar Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz, Cemal İbrahim Demirhisar ve Mustafa Caymaz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İlk duruşma için tarih verildi

İddianame üzerinde işlemleri tamamlayan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 17 Ocak Perşembe günü yapılmasını kararlaştırdı. Heyet, sanıklar Gonca Batmaz, Rüştü Karayakaya ve Cemal İbrahim Demirhisar'ın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

Sanıklar ifade verecek

Sanıkların yarın yapılacak olan duruşmada ifade vermesi bekleniyor.