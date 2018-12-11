15 Temmuz'da silah zoruyla bildiri okuyan Tijen Karaş, şimdi ne yapıyor?

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında zorla bildiri okuyan Tijen Karaş, şimdilerde tüm yurdu karış karış geziyor.

Güncellenme 11 Aralık 2018 10:34

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminde örgütün militan askeri tarafından zorla darbe bildirisi okutularak Türkiye’de herkes tarafından tanınan bir isim haline gelen Tijen Karaş, şimdilerde sosyal medyadaki paylaşımları ile gündeme geliyor.

Ekranlardan uzak, sosyal medyada aktif

FETÖ’cülerin darbe girişimi sonrası ekranlarda fazla görünmeyen ama katıldığı seminerlerle hain darbe gecesi yaşadıklarını paylaşan Karaş, o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor. Karaş, şimdilerde tüm ülkeyi geziyor ve 15 Temmuz’da yaşadıklarını ve mesleğine dair merak edilenleri takipçilerine anlatıyor.

Karaş 15 Temmuz’da ne yaşadı?

15 Temmuz gecesi FETÖ'cü Yarbay Ümit Gençer, "Tijen Hanım, bildiriyi Genelkurmay sizin okumanızı istiyor" diyerek Karaş’tan talepte bulundu. Bunun üzerine "Bana bunu yapmayın" diyerek tepki gösteren Karaş’ı darbeciler zorla stüdyoya indirdi.

FETÖ’cü askerden Karaş’a: Sizi tanıyoruz

FETÖ’cü Gençer, Karaş’ı ikna etmek için "Sizi tanıyoruz, merak etmeyin. Türkiye daha iyi, daha güzel olacak, bildiriyi okuyun" sözleri ile cevap verdi.

Silah çekerek tehdit etti

Bu sırada "Bazı yetkilerin genel müdürde olduğunu" söyleyen İlker Taşkın ile tartışan Gençer, elinde bulunan MP5 otomatik tabancanın kurma kolunu çekerek "Buranın Genel Müdürü artık benim" dedi. İlker Taşkın'ı silah zoruyla ana kumandanın bulunduğu binaya götüren darbeciler, burada yayın şefini bularak okunacak bildirinin yayınlanmasını istediler. Darbeciler, yayın şefinin yanında bir sivil ve birkaç asker bıraktıktan sonra yeniden yayın merkezine döndü. Karaş'ın, yazıların çok küçük olduğunu, okumasının mümkün olmadığını söylemesi üzerine darbeciler, kendilerine destek veren sivillerle darbe bildirisini önce bir çalışanın mail adresine oradan da prompter cihazına aktardı.