15 Temmuz’da hangi operatör bedava internet hizmeti sunacak?

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin yıldönümünde operatörlerin ücretsiz internet hizmeti verip vermeyeceği merak konusu oldu.

Güncellenme 13 Temmuz 2018 22:40

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin ikinci yıldönümüne sayılı saatler kaldı. O korkunç gecede neler yaşandığını özellikle sosyal medya hesaplarından paylaşmak isteyen vatandaşların merak ettiği en önemli konulardan biri de bu kapsamda GSM firmalarının bedava internet hizmeti sunum sunmayacağı oldu.

Türkiye Cumhuriyeti 15 Temmuz’da büyük bir acı yaşadı. FETÖ’cü hainler kanlı bir darbe girişimi ile 252 vatandaşı Şehit etti. O gecenin daha büyük bir felakete dönüşmesini ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Facetime’dan vatandaşlara yaptığı çağrı engelledi. Bu çağrı sonrası gerek sosyal medyadan gerek telefonlarla irtibat kura vatandaşlar bir araya gelerek canları pahasına ülkeyi korudu.

Geçen yıl kullanım bedava olmuştu

Bu gelişme sonrası GSM operatörleri geçen yıl 15 Temmuz’un yıldönümü dolayısıyla internet, konuşma ve mesajlaşmayı bedava yapmıştı. Bu yıl da aynısı beklenirken ilk açıklama Türk Telekom tarafından yapıldı.

Türk Telekom’dan mesaj

Türk Telekom kullanıcılarına gönderdiği mesajda, 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükler Günü kapsamında adil kullanım kotasının belirli bir süre için kaldırıldığı açıklandı.

Vatandaşlara mesaj gönderen Türk Telekom, “15 Temmuz günü 00:00 – 23:59 saatleri arasında evde internetinizden yaptığınız kullanımlar Türk Telekom’dan hediye olup adil kullanım kotanız etkilenmeyecektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Türk Telekom mobil için ise, her yöne 1000 dakika ve şebeke içi sınırsız konuşma hakkı sunulacak. Bunun yanı sıra, 1 GB internet ve 5000 SMS hediye edilecek.

Turkcell’de Wi-Fi noktaları ücretsiz

Turkcell’in ise gün boyunca tüm Wi-Fi noktalarını ücretsiz hale getireceği açıklarken, mobil kullanıcılara herhangi bir hediye sunulup sunulmayacağına dair bir açıklama yapmadı. Operatörün kullanıcılarına sürpriz yapıp yapmayacağı ise merak konusu.

Vodafone’un kararı ne olacak?

Diğer bir operatör Vodafone tarafından ise konuyla ilgili bir açıklama ya da bilgilendirme yapılmadı.