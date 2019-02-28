15 Temmuz'da Erdoğan'ı İstanbul'a getiren pilot da FETÖ'cü çıktı

15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Dalaman’dan İstanbul’a getiren THY Pilotu Yurtseven'in FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 28 Şubat 2019 09:31

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Dalaman’dan İstanbul’a getiren THY Pilotu Barış Yurtseven'in de örgüt üyesi olduğu ve kriptolu haberleşme programı ByLock kullanarak bazı görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.

2017’de işten çıkarıldı

Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, o gece uçağın online takibini sağlayan "transponder"ı kapatmadığı için Şubat 2017'de işten çıkartıldı ve daha sonra Atlas Jet'e iş başvurusunda bulundu.

İş başvurusu her şeyi ortaya çıkardı

Atlas Jet ise Yurtseven'den "Herhangi bir örgüte üye olup olmadığına dair temiz yazısı" getirmesini istedi. Bunun üzerine Yurtseven Cumhuriyet savcılığına başvuruda bulundu. Savcılığın yaptığı soruşturmada ise Yurtseven'in tüm örgüt bağlantıları ortaya çıktı.

Talimatla bankaya para yatırmış

Yurtseven'in 17-25 Aralık kumpasından sonra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in çağrısı üzerine BMW marka aracını satarak Bank Asya’ya 200 bin TL para yatırdığı ortaya çıktı. Hakkında soruşturma yürütülen Yurtseven, Ankara il imamı olan Cemil Koca ile de 2009- 2014 yılları arasında defalarca görüşme yaptığı tespit edildi. Yurtseven'in ByLock kullandığı ve örgüt üyeleriyle yaptığı görüşmeler HTS kayıtlarından bulundu.

Hakkında dava açılmasına karar verildi

Bu kapsamda ifadesine başvurulan Yurtseven, FETÖ ile bir ilgisi olmadığını iddia etti. Cumhuriyet Savcılığı, Barış Yurtseven hakkında; "FETÖ içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suretiyle atılı silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılmasına karar verdi.