15 Temmuz'da Akar'ı derdest etmek isteyen yaver çark etti

15 Temmuz'da ve öncesinde Hulusi Akar'ın koruma yaveri olan Türkkan, daha önce itiraf ettiği tüm beyanları yalanlayarak FETÖ'nün stratejisine hizmet etti.

Güncellenme 28 Ocak 2019 11:47

FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yaverliğini yapan ve gözaltına alındıktan sonra örgüt üyesi olduğunu itiraf eden daha sonra karargahtaki eylemlerin tüm detaylarını anlatan Levent Türkkan, duruşmada beyanlarının tamamını inkar etti.

"Ben paralel yapı üyesiyim"

Darbe girişiminin bastırılması sonrası yakalanan Türkkan, savcılıktaki ifadesinde örgütün üyesi olduğunu belirterek, "Ben paralel yapı üyesiyim" şeklinde ifade vermişti. Türkkan buradaki ifadesinde FETÖ’nün imamları tarafından kendisine verilen talimatlara harfiyen uyduğunu da itiraf etmişti.

Özel’in odasına dinleme cihazı koymuş

Türkkan, FETÖ ile ortaokul yıllarında tanıştığını, örgütteki abilerinin askeri okulda çıkan soruların cevaplarını gösterdiğini, onların talimatıyla eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Necdet Özel'in odasına dinleme cihazı koyduğunu anlattı.

"Murat'ın evini biliyorum”

Örgüt içinde irtibatlı olduğu kişilerin kod adlarını da aktaran ve "Murat'ın evini biliyorum, gösterebilirim" diyen Türkkan, görev yaptığı Genelkurmay Karargahındaki FETÖ mensubu askerlerin isimlerini sıraladı.

FETÖ’nün verdiği görevi sorgulamadan kabul etmiş

Türkkan, darbeyi önceden yani 14 Temmuz 2016 Perşembe günü Genelkurmay Başkanı Danışmanı Orhan Yıkılkan'dan öğrendiğini, darbe yapılacağı gün görevinin Hulusi Akar’ı etkisiz hale getirip işi kolaylaştırmak olduğunu, Akar’ın etkisiz hale getirilmesinden sonrası ise Özel Kuvvetlerin gelip alacağını, bu görev kendisine verildiğinde sorgulamadan kabul ettiğini söyledi.

Karargahta yaşananları detaylı anlattı

Akar’ın direnmesi sonrası "Komutanım, yıllardır yanınızdayım. Hiç sizi üzdüm mü size hainlik yaptım mı? Lütfen dediklerimizi yapın. Hiçbir sorun çıkmayacak" dediğini anlatan Türkkan, Akar’ın Akıncı Üssüne götürülüşünü ve karargahta olanları detaylı bir şekilde anlattı.

"FETÖ mensubu olmaktan çok pişmanım"

Türkkan, "Sadece darbeye iştirak etmekten değil, Fetullah Gülen cemaati mensubu olmaktan dolayı da çok pişmanım” itirafından bulunmuştu.

"Her şey hayal aleminde gibiydi”

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Türkkan buradaki savunmasında beyanlarını inkar etti.

Mahkemede, 13 Kasım 2017'de yaptığı savunmada, önceki beyanlarını reddeden ve "Her şey hayal aleminde gibiydi, bana bir şeyler içirildiğini düşünüyorum" diyen Türkkan, darbe girişimine katkı sağlayacak bir davranışının olmadığını ileri sürdü.

"FETÖ ile bağlantım yok”

Türkkan, 24 Aralık 2018'de de darbe girişimine katkı sağlamadığını iddia ederek, "FETÖ ile bağlantım yok. Ne genetiğim ne de aile geleneğim FETÖ'cü olmama müsaade etmez" şeklinde savunma yaptı.