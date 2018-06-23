15 Temmuz'a tiyatro diyenleri utandıracak haber!

FETÖ’nün mahrem imamlardan olan Hakan Çiçek’in 15 Temmuz darbe girişiminde Viber aracılığıyla elebaşı Gülen’le görüştüğü ortaya çıktı.

Güncellenme 23 Haziran 2018 10:00

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde Akıncı Üssü'nün yakın bölgesinde cep telefonu bulunan Hakan Çiçek'in, darbe gecesinde Viber aracılıyla Esat Türkyolu üzerinden FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'le görüştüğü ortaya çıktı.

Telefonlar arazide bulundu

15 Temmuz darbe girşiminin FETÖ tarafından yapıldığına dair çok önemli bilgilere ulaşıldı. Ordudaki Fethullahçı cuntanın komuta merkezi olan Akıncı Üssü ve çevresindeki arazilerde telefonlardan ikisinin sivil imamlar Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek'e ait olduğu tespit edildi.

Viber'le bağlantı kurdular

Habertürk'ün haberine göre, ihanet gecesinde Çiçek'in telefonuna yüklü Viber uygulamasıyla örgütün elebaşı Gülen ile Esat Türkyolu üzerinden haberleştiği ortaya çıktı.

Telefon, Kaynak Holding'e kayıtlı

Batmaz'a ait telefonda Apple ID adresi olarak "kemalbatmaz@icloud.com"un yazılı olduğu, SIM kartın FETÖ ile bağlantısı nedeniyle kapatılan Kaynak Holding bünyesinde faaliyet yürüten Matris Proje İnş. Gayrimenkul Yönetim ve Danışmanlık AŞ adına kayıtlı olduğu iddia edildi.

Apple kimliğinden kendisi çıktı

Bahsi geçen raporda, Çiçek'in Apple kimliği incelendiğinde "suneyes34@gmail.com" adresine kayıtlı olduğu, telefonunun "outgoing" mönüsü incelendiğinde eşinin ve yakınlarının telefonlarının da kayıtlı olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Esat Türkyolu üzerinden görüştü

İlgili telefonlarda yapılan incelemelerde çok kritik bilgilere ulaşıldı. FETÖ adına darbeyi yöneten mahrem imamlardan olan kapatılan Anafartalar Koleji sahibi Hakan Çiçek'in darbe gecesi cep telefonunda yüklü Viber yazılımı vasıtasıyla ABD'de bulunan örgüt elebaşı Fethullah Gülen ile Esat Türkyolu üzerinden haberleştiği ortaya çıkarıldı.

Telefonda 'Eczacı Abdi' olarak kayıtlı

15 Temmuz'da saat 10.49 sularında Çiçek'in Gülen'in en yakınında bulunan ve 'Eczacı Abdi' olarak kayıtlı Esat Türkyolu ile "Abim çok acil, teli ver kendine" diyerek Gülen ile anlık görüşmek istediğini aktardı. Bu mesajdan altı saniye sonra Çiçek, "Ölüm kalım" yazılı yeni bir mesaj daha gönderdi. Çiçek'in, ısrarını sürdürerek, namaz kıldığı değerlendirilen Gülen için "Abi bozun namazı" mesajı gönderdiği görüldü.

Gülen'in yanından ayrılma talimatı

Çiçek'in saat 20.58'de Esat Türkyolu'na, "Sen yanında ol" ve "Arama gerekirse" diye iki mesaj yazdığı, bu mesajla Türkyolu'nun Gülen'in yanından ayrılmamasını istediği ifade edildi. Bu yazışmalara karşılık olarak Esat Türkyolu, saat 21.00'de Çiçek'e "Buradayım" mesajını iletti.

"Öğlen görüşme olur mu?"

Çiçek, 23 Haziran 2016'da da Esat Türkyolu'na, "Öğlen görüşme olur mu?" yazılı bir mesaj gönderiyor. Türkyolu, Çiçek'e "Çıktınız mı abi?" diye soruyor. Çiçek, "Evet" diye yanıtlıyor. Türkyolu'nun daha sonra, "Bu sorunun ikinci adımı yok, siz birkaç gün içinde büyük bir yemin ettiniz mi?" diye sorduğu, Çiçek'in de Gülen'in dediklerini kastederek, "Bitince ara bi merak ettim ne dedi ki böyle düşündürdü" diye karşılık verdiği belirlendi. Bunun üzerine Türkyolu, Çiçek'e Şura Suresi'nin 227. Ayeti'nin, "Ancak iman edip yararlı işler yapanlar Allah'ı çok zikredip anarlar ve zulme maruz kaldıktan sonra haklarını savunanlar müstesna, zalimlerin de nasıl bir inkılap ile devrilecekleri öğrenilir" mealini içeren fotoğraflı mesaj gönderiyor. Fotoğrafın üzerindeki ayet mealine el yazısı ile "Değişik bir inkılapla değişik bir inkılaba uğrayacaklarını öğrenecekler, 23 Haziran 2016" şeklinde ekleme yapıldığı belirtildi. Türkyolu'nun Hakan Çiçek'e, "Fethullah Gülen'in değişik bir inkılapla değişik bir inkılaba uğrayacaklarını öğrenecekler dediğini" söylediği görüldü.