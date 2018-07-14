15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkutan yangın

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir araç bilinmeyen nedenden ötürü alev alev yandı.

Güncellenme 14 Temmuz 2018 17:15

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş kısmında bir araç alev alev yandı. Aracın şoförü hastaneye kaldırılırken, tüm şeritler trafiğe kapatıldı.

Aracın neden yandığına dair kesin bir bilgi verilmezken, tamamına yakını yanan aracın motorundan çıkan bir arıza nedeniyle alev aldığı iddia edildi. Araç alev aldıktan sonra itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine intikal eden ekipler yanan aracı söndürdü. Hurdaya dönen araç vinçle kaldırıldı. Yangın nedeniyle tüm şeritler bir süre trafiğe kapatıldı.