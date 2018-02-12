15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alarm!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişinin havaya ateş etmesi sonucu trafik durdu.Şüpheli şahıs polse teslim oldu.

Güncellenme 12 Şubat 2018 20:07

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gazi olduğunu söyleyen bir kişi ''dolandırıldığı'' gerekçesiyle eylem yaptı. Köprüde trafiğin durmasına da neden olan eylemci, yaklaşık 1 saat sonra polise teslim oldu.

Avrupa-Anadolu Yönü trafiğe açıldı

Güneydoğu gazisi olduğunu söyleyen kişinin eylemi nedeniyle trafik bir süre dururken elinde silah olduğu ve havaya ateş ettiği de iddia edilen eylemciyi ikna etme çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü. Eylemcinin polise teslim olmasının ardından köprü trafiğe açıldı.