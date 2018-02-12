15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alarm!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişinin havaya ateş etmesi sonucu trafik durdu.Şüpheli şahıs polse teslim oldu.
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gazi olduğunu söyleyen bir kişi ''dolandırıldığı'' gerekçesiyle eylem yaptı. Köprüde trafiğin durmasına da neden olan eylemci, yaklaşık 1 saat sonra polise teslim oldu.
Avrupa-Anadolu Yönü trafiğe açıldı
Güneydoğu gazisi olduğunu söyleyen kişinin eylemi nedeniyle trafik bir süre dururken elinde silah olduğu ve havaya ateş ettiği de iddia edilen eylemciyi ikna etme çalışmaları yaklaşık 1 saat sürdü. Eylemcinin polise teslim olmasının ardından köprü trafiğe açıldı.