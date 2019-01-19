15 Temmuz gazisinin söz yüzüğünü Erdoğan takmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nda çıkan olaylarda yaralanan Ahmet Onay'ın söz yüzüğünü 24 Haziran seçimlerinden bir gün önce takmış.

Güncellenme 19 Ocak 2019 14:28

15 Temmuz'un hain darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nda yaralanan Ahmet Onay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gösterdiği kahramanlıktan ötürü alnından öpülmüştü. Kahraman gencin geçtiğimiz günlerde sözlendiği ve söz yüzüklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taktığı ortaya çıktı.

“Ölüm anını yaşadım”

Ahmet Onay, 15 Temmuz’da manevi anlamda çok şey kazandıklarını, ölüm anını yaşadığını, çok önemli bir olay sırasında böyle bir duygu yaşadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yol yürümenin hayali olduğunu söyledi.

“Türkiye adına yakışanı yapacak”

15 Temmuz’daki Atatürk Havalimanı'nda yaşanan olaylarla ilgili davalarının devam ettiğini belirten Onay, o zamandan bu güne 2 buçuk yıl olduğunu, avukatları ile birlikte bu hainlerin üzerine gittiklerini, Türkiye’nin adına yakışı bir hukuk devleti olduğunu tüm dünyaya göstereceğine inandığını belirtti.

“Düğüne de çağıracağız”

Onay, söz yüzüklerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldığını, hayatında unutmayacağın bir gün yaşadığını, söz yüzüklerini 23 Haziran’da yani seçimden bir gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldığını, bu olayın kendilerini çok mutlu ettiğini, düğünlerine de Cumhurbaşkanı’nı çağıracaklarını, hilalin haçtan üstün geleceğine inandığını söyledi.