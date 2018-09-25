140 devletin katıldığı BM Genel Kurulu başladı!

BM Genel Kurulu, 140'tan fazla devlet ve hükümet başkanının katılımıyla başladı.

Güncellenme 25 Eylül 2018 17:43

Türkiye'yi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temsil ettiği BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri, 140'tan fazla devlet ve hükümet başkanının katılımıyla başladı.

Türkiye’yi Erdoğan temsil edecek

Bu yılki teması "Birleşmiş Milletler’i Tüm İnsanlarla İlgili Kılmak: Barışçıl, Adil ve Sürdürülebilir Toplumlar için Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar'' olarak belirlenen BM 73. Genel Kurulu görüşmelerinde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.

İlk konuşma Brezilya’nın

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Genel Kurula hitabının ardından, geleneksel olarak ilk konuşmayı Brezilya'nın temsilcisi yapacak.

Başkan Erdoğan 4. konuşmacı olacak

İkinci konuşmayı ise ev sahibi ABD Başkanı Donald Trump yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Genel Kurul'a dördüncü konuşmacı olarak hitap edecek.