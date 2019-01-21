14 yaşındaki kızı istismar ederken suç üstü yakalandı

Adana'da internetten tanıştığı bir kız çocuğunu istismar eden bir genç, suç üstü yakalandı.

Güncellenme 21 Ocak 2019 10:35

Adana’da internet üzerinden tanıştığı 14 yaşındaki E.Ç. ile terk edilmiş bir fabrika binasında çıplak bir şekilde yakalanan 21 yaşındaki Onur G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İstismar esnasında yakalandı

Olay, Cemal Beriker Bulvarı’ndan bulunan terk edilmiş bir binada meydana geldi. Genç erkekle kız çocuğunun terk edilmiş binaya girdiğini gören mahalle sakinleri, hemen polise haber verdi. Gelen ihbar nedeni ile bölgeye giden polis ekipleri, binadaki merdiven boşluğunda genci, kız çocuğu ile birlikte çıplak bir şekilde yakaladı. 14 yaşında olduğu belirtilen E.Ç., ekipler tarafından alındıktan sonra bölgeden uzaklaştırılırken, Onur G. ise gözaltına alındı.

İnternetten tanışmışlar

Onur G. ifadesinde, E.Ç. ile internet üzerinden tanıştıklarını, binaya konuşmak için gittiklerini belirtti. Onur G. polis merkezine götürülürken, E.Ç. de Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Onur G., cinsel istismar suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. E.Ç. de ailesine teslim edildi.