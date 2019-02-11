14 ilde eş zamanlı ByLock operasyonu

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 57 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncellenme 11 Şubat 2019 10:38

FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı ortaya çıkan ve farklı meslek gruplarında yer alan 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Çalışmalar devam ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca ByLock kullanıcılarına yönelik tespit çalışmaları devam ediyor.

57 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Bu kapsamda, söz konusu programı kurduğu ve kullandığı tespit edilen farklı meslek gruplarından 57 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı çıkarıldı.

14 ilde eş zamanlı operasyon

Savcılığın talimatının ardından harekete geçen güvenlik güçleri, İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

20 şüpheli emniyete götürüldü

Devam eden operasyonda, 12'si İstanbul'da olmak üzere şu ana kadar 20 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.

Diğer şüphelileri arama çalışması ise sürüyor.