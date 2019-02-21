13 ilde ve KKTC'de FETÖ operasyonu!

Konya merkezli 13 ilde ve KKTC’de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Güncellenme 21 Şubat 2019 11:47

Konya merkezli 13 ilde ve KKTC’de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, askeri personelden sorumlu örgüt üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiası ile haklarında yakalama kararı çıkarılan 25 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’ye yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda TSK’daki ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu örgüt üyeleri tarafından periyodik ve ardışık olarak arandıkları tespit edilen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

13 ilde ve KKTC’de eş zamanlı operasyon başlatıldı

Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 13 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

11’i yakalandı

Şüphelilerden 9'unun muvazzaf asker olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltı kararı çıkarılan 25 şüpheliden 11'i yakalandı.

14 kişinin yakalanması yönelik çalışmalar devam ediyor

Adreslerinde bulunamayan 14 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.