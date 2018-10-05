12 HDP'li ve 3 CHP'li vekiller hakkında fezleke hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 HDP'li vekil hakkında terör suçundan, 3 CHP'li vekil hakkında da cumhurbaşkanına hakaretten fezleke hazırladı.

Güncellenme 05 Ekim 2018 17:20

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 HDP milletvekili hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan, 3 CHP'li milletvekili hakkında ise "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan fezleke hazırlandı.

Terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi

Hazırlanan fezlekelerde, Ayhan Bilgen, Ayşe Acar Başaran, Alican Önlü, Berdan Öztürk, Bedia Özgökçe Ertan, Feleknas Uca, Filiz Keresteci, Kemal Bülbül, Meral Danış Beştaş, İmam Taşçıer, Nimetullah Erdoğmuş ve Pervin Buldan'ın konuşmalarında terör örgütü propagandası yaptıkları ifade edildi.

Fezlekelerin hazırlanış amacı nedir?

Fezlekelerin, TSK tarafından Afrin bölgesindeki terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla yürütülen Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde açıklamalar ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ndeki konuşmalarından dolayı hazırlandığı öğrenildi.

Üç CHP’li vekil hakkında da fezleke düzenlendi

Öte yandan CHP milletvekilleri Çetin Osman Budak, Erdin Bircan ve Aykut Erdoğdu hakkında ise "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan fezleke düzenlendi.

Fezlekeler, Adalet Bakanlığı’na gönderildi

Anayasa'nın 83. maddesine istinaden milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulan fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi.