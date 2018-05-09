100 bin imzada son durum ne?

100 bin imza için bugün son gün. Akşener ve Karamollaoğlu istenilen imzaya ulaşırken Perinçek'in 7 bin imzaya daha ihtiyacı var.

Güncellenme 09 Mayıs 2018 10:24

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 100 bin imza sürecinin son gününe girildi. Bu kapsamda başvuru yapan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz 4 Mayıs'tan itibaren imza toplamaya başlamıştı. Bu süreç bugün saat 20.00'de sona erecek.

Akşener ve Karamollaoğlu gerekli sayıya ulaştı

Şu ana kadar ise Akşener ve Karamollaoğlu 100 bin imzayı geçerek hedeflerini tamamlamış oldu. Doğu Perinçek ise 93 binin üzerinde imza sayısına ulaştı. Son gün olması itibarıyla Perinçek için bugün kritik öneme sahip. Vecdet Öz ise 100 bin imzanın çok altında bulunuyor.

Yarım milyon imza toplandı

YSK, Akşener, Karamollaoğlu, Perinçek ve Öz'ün başvurularını kabul etmişti. Daha sonra ise 4 Mayıs Perşembe günü imza süreci başlamıştı. 100 bin imza süreci bu akşam 20.00'da sona eriyor. Şu ana kadar toplamda yarım milyon civarında imza toplandı.

Perinçek için kritik gün

İmza sürecinin başlamasından sonra kısa süre içinde Akşener ve Karamollaoğlu istedikleri sayıya ulaştı. Perinçek ise dün atılan imzalar sonucunda 93 bin imzanın üzerine çıktı. Perinçek'in aday olabilmesi için bu akşam 20.00'ye kadar istenilen imza sayısına ulaşması gerekiyor. Bunun içinde 7 bin imzaya ihtiyacı var.

Adayların imza sayıları ise şu şekilde:

Meral Akşener: 246 bin 659

Temel Karamollaoğlu: 160 bin 657

Doğu Perinçek: 93 bin 857

Vecdet Öz: 2 bin 505