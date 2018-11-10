10 Kasım anmasında yaşananlar Vali'yi kızdırdı! "Hepsini görevden alın"

Konya'da 10 Kasım anma töreninde yaşanan aksaklıklar Vali Toprak'ı kızdırdı.

Güncellenme 10 Kasım 2018 11:52

Atatürk'ün vefatının 80'inci yıl dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali uyardı

Çelenk konulması ile başlayan törende saatler 09.05’e az bir zaman kala Vali Toprak görevlilere İstiklal Marşı’nın okunması gerektiği uyarısında bulundu ama okunmadı.

İstiklal Marşı uyarısı

Saat 09.05’te sirenler çalmaya başlayınca Vali Toprak da görevlilere “İstiklal Marşı'na geçin” diye tepki gösterdi.

Hepsini görevden alın

Gecikmeden dolayı sirenler eşliğinde İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Vali Toprak tören sonrasında, sorumlu müdüre, gecikmenin yaşanmasına tepki gösterdi ve ihmali olanlarla ilgili, "Töreni düzenleyici, hepsini görevden alın. Vali'ye tören yönettiriyorlar" şeklinde talimat verdi.