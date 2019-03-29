1 Nisan'da okullar tatil olacak mı?
31 Mart yerel seçimlerden sonraki Pazartesi yani 1 Nisan'da okulların tatil olup olmayacağı sorusu yanıt buldu.
31 Mart yerel seçimlerin ertesi günü yani 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı sorusu yanıt buldu.
Pazartesi okullar tatil mi?
Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği yerel seçimler sonrasındaki ilk Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı netlik kazandı.
Milli Eğitim Bakanlığı, 31 Mart seçimleri sonrasına denk gelen 1 Nisan Pazartesi gününü resmi olarak tatil ilan ettiğini duyurdu.
MEB’in resmi açıklaması ile durum netlik kazandı
Milli Eğitim Bakanlığının resmi açıklama yapmasının ardından 1 Nisan Pazartesi günü eğitim ve öğretim takviminin normal rutininde devam edip etmeyeceği böylelikle öğrenilmiş oldu.
Kuruma bağlı tüm eğitim kurumları, 31 Mart seçimlerinden sonra okulların hazır hale getirilmesi amacıyla 1 Nisan 2019 Pazartesi günü tatil edildi.