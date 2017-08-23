Üniversiteli öğrenciler üretti 100 kilometrede 1,5 lira yakıyor

Tokat'ta 100 kilometreyi sadece 1.5 lira elektrik harcayarak gidebilen 'Gopower' adı verilen elektrikli araç 'Efficiency Challenge Electric Vehicle' yarışmasına katılacak

Güncellenme 23 Ağustos 2017 18:43

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ) öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından tasarlanan elektrikli araç Kocaeli Körfez pistinde düzenlenecek olan 'Efficiency Challenge Electric Vehicle' yarışmasına katılacak. TÜBİTAK tarafından alternatif enerji kaynakları konusunda kamuoyunda farkındalığı yükseltmek amacıyla düzenlenen yarışmada Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği öğrencileri 'Gopower' isimini verdikleri araçla yarışacak.